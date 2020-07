La Comic-Con, 100% digital

CULTURA POPULAR

Adaptada a los formatos virtuales por la pandemia, la Comic-Con de San Diego, Estados Unidos, presenta desde hoy su primera edición digital, Comic-Con@Home 2020, que contará con unos 350 paneles durante cinco días, compartidos principalmente en YouTube.

La organización del evento mantuvo la tradición de anunciar su programación dos semanas antes en www.comic-con.org, para que sus millones de simpatizantes en todo el mundo pudieran armar su propia agenda de actividades a seguir.

“Por primera vez en nuestros 50 años de historia, nos complace dar la bienvenida a prácticamente cualquier persona de todo el mundo. Aunque las condiciones de quedarse en casa hacen que este sea un momento muy difícil, vemos esto como una oportunidad para difundir un poco de alegría y fortalecer nuestro sentido de comunidad. Comic-Con@Home, será un evento en línea que combinará aspectos de la experiencia de la convención con las comodidades del hogar”, apuntó David Glanzer, portavoz del Comic-Con, en un reciente comunicado.

La agenda

Las conferencias empiezan hoy a las 5:00 p.m. (hora de Panamá). “Enseñar y aprender con cómics”, “Cómo publicar un cómic juvenil internacional en la era Covid-19”, “Palabras e imágenes trabajando juntas: estrategias para analizar textos gráficos”, “Nuevos cómics para niños de los editores del Premio Eisner”, “Teorías de la conspiración y propaganda en toda la cultura pop”, “¡Haga de la programación su superpoder!”, “GeekEd: Watchmen y la crueldad de las máscaras” y “Libros para todos: es hora de redefinir cómo compartimos libros con niños”, son algunas de las presentaciones de la jornada inaugural. Todas se pueden seguir en www.youtube.com/user/ComicCon.

La Comic-Con digital avanzará hasta el 26 de julio con centenares de eventos que están detallados en www.comic-con.org.

Habrá presentaciones sobre Star Trek, Star Wars, The Boys, The Walking Dead, His Dark Materials, Bob’s Burgers, Adventure Time: Distant Lands, Bill & Ted Face the Music, Marvel, Disney (Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe) y la participación del actor Keanu Reeves por el 15 aniversario de la película Constantine,entre otros contenidos.

“La mayoría de nuestros paneles también estarán disponibles después de las fechas del 22 al 26 de julio en YouTube, aunque hay algunos que pueden tener un periodo de tiempo limitado”, advierte la organización de la mayor convención de la cultura popular.

El nuevo museo en línea de la Comic-Con El Comic-Con Museum@Home es una nueva alternativa de la página web del evento, que se alimentará del contenido del museo físico del Comic-Con, con videos de eventos pasados y nuevo contenido creado especialmente para el museo digital, que también compartirá material en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, como @ComicConMuseum.

En la página de la Comic-Con también hay una sala de exposiciones para los fanáticos más acérrimos, un catálogo de souvenirs y el Comic-Con Museum@Home.

A mediados del pasado mes de abril, cuando la crisis generada por el nuevo coronavirus estaba en plena extensión por el mundo, los voceros del Comic-Con de San Diego anunciaron “con pesar” la cancelación de la convención, que se preparaba para celebrar sus bodas de oro. Luego rectificaron para informar que se desarrollaría en los canales de internet, como es tendencia en tiempos de pandemia.

Cuenta la historia que la Comic-Con comenzó en 1970, como una modesta reunión en el sótano de un hotel en San Diego, en la que participaron unos 100 simpatizantes del mundo de los tebeos.

Ahora, es la mayor plataforma de lanzamiento de las principales series, películas de Hollywood y todo cuanto tenga que ver con el mundo de los comics y la cultura popular.