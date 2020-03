La trayectoria de Joseph Harari

La vida profesional y familiar, los logros, los fracasos y las inquietudes del empresario y expresidente de la B´nai B´rith Irving Zapp de Panamá, Joseph E. Harari, es lo que plasma Nadhji Arjona, asesora de la Editorial Libertad Ciudadana en Joe: El idealismo de un ciudadano, biografía de Joseph Harari.

En esta obra se encontrarán los detalles de las diferentes facetas de la vida de Joe, comenta en el prólogo Eduardo Morgan Jr., quien es miembro de la Junta directiva del Instituto Cultural Panamá-Israel.

Un joven que al arribar a Panamá con sus padres aprendió las tradiciones y creció como un panameño más, apunta Morgan Jr.

Como un “hombre luchador e idealista”, así lo define Moisés Aarón Mizrachi en un segundo prólogo titulado “Un amigo, un hermano”.

En 16 capítulos y 308 páginas Arjona, editora y escritora de este libro, cuenta la trayectoria de este empresario y luchador en pro de los derechos humanos.

Por ejemplo, en el primer capítulo “Comienzos y trayectoria en la B´nai B´rith” se destaca el significado que ha tenido siempre para Joe la actividad comunitaria y cómo ingresa a la B´nai B´rith Irving Zapp de Panamá.

También ofrece detalles de la labor que realiza Harari internacionalmente luchando por dejar a Panamá siempre en alto. Esto lo podrá encontrar en el capítulo “En misiones internacionales”.

“Un periodo de intensa labor”, nos traslada al trabajo de este empresario a partir de 2006, incluyendo su participación como orador en The hub of the Americas, además del evento sobre acuerdos de Libre Comercio (2007) y su papel como Embajador Acreditado para la reunión de la Organización de Estados Americanos (2007).

La autora resalta que Joe es un hombre que también admira la manifestación pictórica, la música y el teatro.

Al ir hojeando Joe: El idealismo de un ciudadano, biografía de Joseph Harari, se encontrará con fotografías tanto a color como en blanco y negro que lo trasladan a esas actividades en las que ha participado Joe durante estos años.