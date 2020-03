10 mitos del deseo y el placer sexual

1

La circuncisión reduce el placer sexual en los hombres.

Falso. No hay evidencia que señale que esta cirugía –que retira el frenillo y el prepucio del pene, quedando expuesto el glande–, produzca un trastorno sexual. No se han encontrado diferencias significativas en las relaciones sexuales de los circuncidados en comparación con los que no se la han realizado.





2

Los hombres se masturban más que las mujeres.

Cierto. En estudios realizados en personas de ambos sexos, en edades comprendidas entre 14 y 19 años, se reveló que el 83.5% de varones y el 39.7% de hembras lo realizan. Estas proporciones se equilibran en edades comprendidas entre los 30 y 40 años, pasando a 68.2% los varones y 53.5% las hembras. Esto explica cómo cada sexo maneja la masturbación, dependiendo de factores como educación, madurez y curiosidad.





3

Si eres mujer y no llegas al orgasmo con la penetración, entonces tienes un problema.

Cierto y falso. Aquellas mujeres que padecen el llamado síndrome de disfunción orgásmica coital o anorgasmia en coito –característico de las féminas que obtienen el orgasmo por estimulación directa de clítoris–, tienen imposibilitada la vía vaginal para lograr su respuesta sexual.

Algunos autores señalan que las mujeres que obtienen orgasmo por cualquier vía de estimulación están sanas, y otros señalan que deben ser estudiadas sus áreas hormonales, neurológicas, vasculares, musculares o de aprendizaje, ya que allí debe estar la causa de la no obtención del orgasmo vaginal. Por eso, los sexólogos pensamos que si la mujer está satisfecha con su respuesta sexual, sea cual sea, no hay disfunción.





4

Cuando el hombre pierde su erección es porque no encuentra sexualmente atractiva a su pareja.

Falso. En la mayor parte de los casos, el hecho de que un hombre no obtenga su respuesta eréctil está ligado a enfermedades coexistentes en él, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, etc. Medicamentos también pueden incidir en esas fallas, y no debemos olvidar las presiones sociales, laborales, de pareja o familia, las cuales aumentan los niveles de angustia, teniendo como respuesta a un hombre con bajo nivel de deseo, poca autoestima y una pobre respuesta sexual. Las parejas que están viviendo esto deben asistir al médico antes de hacer conclusiones que afecten su estima.





5

Si la mujer toma la iniciativa en el sexo, él puede sentirse ofendido.

Falso. La conducta sexual de la mujer siempre ha estado influenciada por aspectos de la norma social, lo que hace que las conductas sexuales de ella, generalmente, estén plagadas de inhibiciones y ausencias en el sentir de su excitación, produciendo disfunciones sexuales en el curso de su vida de pareja.

No obstante, hoy vemos a una mujer más preocupada por su respuesta sexual, por lo que su conducta se da con menos inhibiciones, y lo más positivo es que a sus parejas les agrada que ellas tomen la iniciativa sexual.





6

Si no satisfaces los deseos sexuales de la persona amada, por muy raros que parezcan, alguien lo hará.

Falso. Hay diferentes modelos de pareja. En esta sociedad tan diversa podemos encontrar parejas que se aman profundamente con una sexualidad pobre, parejas con una sexualidad satisfactoria sin el componente de amor y parejas enamoradas con sexualidad plena.

En ellas podemos observar que, al tener el “para qué” de la relación claro, conversado y respetado, no se producen estas dudas sobre la infidelidad, ya que los deseos sexuales tienen muchos caminos para ser satisfechos.

Si escogen una técnica difícil de realizar, debe ser aceptada por ambos; así la evolución de la pareja tendrá un pronóstico positivo. No sientan que por no complacer a su pareja sexualmente al 100%, el amor se puede perder y podrán aparecer terceros en la relación.





7

Si el sexo es bueno, la pareja funciona.

Falso. Esa es la creencia popular. Sin embargo, quienes trabajamos con parejas tenemos la obligación de explicarles que el funcionamiento de una pareja está basado en ocho áreas que tienen el mismo peso, las cuales podríamos identificar como área familiar, doméstica, social, individual, laboral, sexual, económica e intelectual.

Los intereses de una pareja deben reflejarse en el equilibrio de estas, y acompañados de afecto, respeto, admiración, prudencia y capacidad de ceder; por supuesto, hay parejas que ante la creencia de que la sexualidad debe dominar, el aspecto positivo de la relación entra en déficit en el resto de las áreas.





8

Los hombres solo buscan sexo y ellas, amor.

Falso. Eso es una práctica muy utilizada en el mundo masculino para poder alcanzar una práctica sexual más amplia, sin responsabilidad y, además, con un gran componente cultural de aprobación.





9

Cuando él habla de sexo en todo momento, el deseo de la mujer disminuye.

Cierto. La frecuencia sexual es individual, y cada quien debe responsabilizarse por establecer un sistema de comunicación sexo-afectivo sin invadir el espacio del otro, ya que cuando se llegan a extremos de exceso o déficit, entramos en lo llamado incompatibilidad de frecuencia que produce disfunciones en el área del deseo que deben ser tratadas por un especialista.





10

La píldora disminuye el deseo sexual.

Cierto. Estando en la certeza de que los medicamentos tienen efectos secundarios, los anticonceptivos orales pueden llegar a disminuir el deseo en algunas oportunidades.





(La autora es médica sexóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica. luzjaimesm@yahoo.com)