10 mitos sobre el dolor facial y la ATM

1

Charrasqueo mis dientes porque tengo mala mordida.

Falso. La evidencia científica de los últimos 15 años indica que la maloclusión o mala mordida no es la causante del charrasqueo o apretamiento de los dientes.

2

Me duele la cara porque tengo mala mordida.

Falso. El dolor en la cara puede tener diferentes orígenes, por ejemplo: problemas musculares (síndromes miofasciales, inflamación o contractura en los músculos), de nervios (neuralgias o neuropatías), problemas en la articulación de la boca o ATM (inflamaciones articulares, degeneraciones), dolores de cabeza referidos a la cara, problemas inflamatorios dentro de la boca (un absceso dental no tratado), etc., pero la mala mordida no es uno de ellos.

3

Charrasqueo los dientes porque tengo parásitos.

Falso. El bruxismo (charrasqueo o apretamiento de los dientes) no está asociado a parásitos. Es un desorden del sueño asociado a movimientos involuntarios de los músculos de la masticación y que se incrementa con el uso de sustancias excitatorias como la nicotina y la cafeína, con una pobre higiene del sueño, el uso de ciertos medicamentos y en algunas enfermedades.

4

Tengo migrañas porque tengo mala mordida.

Falso. La migraña es una cefalea primaria (un dolor de cabeza que no es síntoma de otra enfermedad), que tiene un origen neurovascular y que en muchos pacientes tiene un componente genético, es decir, puede heredarse. Se afectan por el nivel de estrés la contractura de músculos masticatorios y cervicales, desórdenes del sueño, cambios hormonales, olores, alimentos, etc. La mala mordida no causa migrañas.

5

Corregir mi mordida mejorará mis dolores de cabeza.

Falso. El cambio en la forma en que los dientes contactan (oclusión) no es tratamiento para los dolores de cabeza. El control de desórdenes como el bruxismo, las contracturas e inflamaciones en los músculos cráneo-faciales y la eliminación de gatillos dolorosos en la región de cara, cabeza y cuello, disminuyen la frecuencia e intensidad de este tipo de dolores de cabeza.

6

Debo colocarme frenos para eliminar mis dolores de cara.

No necesariamente. La ortodoncia o “frenos” tiene muchas indicaciones, pero los dolores de cara o cabeza no son una de ellas.

La mala mordida no es el origen de los dolores faciales. Estos pueden originarse de infecciones, inflamaciones o enfermedades dentro de la boca, en los músculos, en los nervios, las articulaciones o ser referidos de la cabeza a la cara, del cuello a la cara o de otros órganos a la cara, pero la mala mordida no es causa de dolor facial.

7

Mi ATM traquea, por eso necesito cirugía.

Los sonidos en la articulación de la boca o ATM (Articulación Temporomandibular) pueden indicar remodelaciones, degeneraciones o enfermedad dentro de la articulación, y deben ser evaluados por el especialista. El traquido articular usualmente indica un disco articular desplazado. Los tratamientos usualmente son no invasivos y reversibles. En muy pocas ocasiones, está indicada la cirugía.

8

Si me duelen los dientes, debo tener algo mal en ellos.

No necesariamente. Los dolores dentales pueden tener un origen distinto a los dientes y sentirse en los dientes. Pueden originarse en los nervios del área, ser referidos de “punto gatillo” en los músculos masticatorios u originarse en una lesión tumoral en otro órgano distante, por ejemplo, o asociarse a una neuralgia o neuropatía.

9

Mi dolor de cara no puede ser un dolor de cabeza.

Falso. Muchos dolores de cabeza pueden sentirse en la cara, mayormente en el área de la maxila (donde están los dientes de arriba). Muchas migrañas pueden sentirse como dolor dental y otros dolores llamados “hemicráneas” pueden causar dolor facial. Podemos también tener dolores faciales que se refieren al área de la cabeza.

10

Siempre que me duele la cara es por mi sinusitis.

No necesariamente. Es común en pacientes que sufren de sinusitis pensar que todos sus dolores faciales o cefaleas tienen como origen la inflamación de los senos paranasales o “sinusitis”. En muchos de estos pacientes, algunos de sus dolores faciales tendrán como origen la sinusitis, pero otros pueden ser por cefaleas tensionales o migraña, por ejemplo.

(La autora es algeóloga orofacial con un máster en Tratamiento del Dolor, y Presidenta del Capítulo Panameño de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor).