Musicales de Londres reciben a sus primeros espectadores

Pese a tener que tomarse la temperatura a la entrada y no poder quitarse la mascarilla “es bueno estar de vuelta”, afirman los aficionados a las comedias musicales que vienen a ver Sleepless, la primera gran producción lanzada en Londres desde el desconfinamiento.

“Lo he extrañado mucho”, dice Claire Hutton, de 36 años, vestida con una camiseta que proclama The show must go on (El espectáculo debe continuar).

Junto a su madre, Julie, de 61 años, y su amiga Nikki Gutridge, de 47, estas “enormes aficionadas al teatro' pusieron pie en una sala el jueves por primera vez desde el inicio del confinamiento contra el nuevo coronavirus hace seis meses. Antes, iban al teatro cada semana.

“Echaba de menos toda la experiencia”, explica mientras espera el inicio de esta obra musical dirigida por Morgan Young y adaptada de la película estadounidense Algo para recordar (Sleepless in Seattle, 1993).

Debido a las restricciones sanitarias, la mayoría de teatros británicos siguen cerrados. Pero el Troubadour de Wembley, al noroeste de Londres, se adaptó totalmente para presentar este espectáculo.

Solo se ocupan unos 400 de los mil 200 asientos para mantener dos metros de distancia entre grupos. Los espectadores deben desinfectarse las manos y seguir un recorrido de sentido único.

Por su parte, los miembros del equipo se someten cada día a un test de saliva del covid-19 que da resultado en 30 a 45 minutos.

Con una veintena de actores y bailarines sobre el escenario y una orquesta de jazz compuesta por 12 músicos, “somos los únicos que presentamos un espectáculos de estas dimensiones” en Londres, afirma Rowley Gregg, director general de los teatros Troubadour.

En un momento en que muchas salas del West End, el barrio de los teatros londinenses, siguen cerradas, “se trata de mostrar que hay luz al final del túnel”, añade, reconociendo que se limitan a cubrir costes.

“Por supuesto que querríamos tener más de 600 a 700 personas en este edificio para sacar beneficios, pero esta es la primera etapa para demostrar que esto puede continuar”, explica.

De momento, la mayoría de espectáculos en Londres se hacen al aire libre o se transmiten al público en línea. Los grandes musicales de éxito, como El rey león, Hamilton o El fantasma de la ópera no se han reanudado y los turistas, que forman una gran parte del público, brillan por su ausencia.

Está permitido organizar espectáculos en sala, pero las reglas de distanciamiento son difíciles de aplicar y hacen los proyecto poco rentables.

“Estamos en el punto de no retorno”, advirtió el célebre compositor británico Andrew Lloyd Weber, interrogado el martes por una comisión parlamentaria. “Dennos una fecha” de reapertura completa, pidió.