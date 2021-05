Pecando en pandemia

LA ÚLTIMA PALABRA

Avaricia. Saqueador. Del erario (no adicionar público: es redundante). Le sobra plata y es miserable. Este espécimen es malandrín. Hurta lo mejor de los valores. No te juntes con esos chicos. Tacaño a la vista. Tóxico. Su escudo protector es la impunidad.

Envidia. Mira para otro lado. ¿Qué me envidias, envidioso? Me estás mirando con malevolencia. Este empleo público no es permanente. La historia de la rana que quiso ser buey. Depende del humor del mayoral y de la garza gris. No de la lista para nada colorida del GAFI. Cura tu padecimiento: tengo aquello que no tienes. En este presente de incertidumbres. Envidias mis calcetines sicodélicos y mi corbata. ¿Por qué no envidias a quienes se han contagiado de la inmundicia?

Gula. Unos mueren por exceso de comida y seco y otros por exceso de hambre. Gula proviene de garganta. Garganta profunda. Unos la poseen, pero no la comida suficiente. Panamá congrega Países Bajos y Haití. Aumenta la obesidad –en EU es indicador epidémico- y, en el patio, pandemia rebrota la pobreza, y prevalece su considerable cantidad de hambrientos. De gula, gules. Colorcillo. De gula, gulosonear, que es comerse la golosina, innecesaria para la salud. Avariciosos son golosos del erario; a dentelladas destrozan el bien común. No resisten investigación de enriquecimiento ilícito. ¿Pero quién los juzga? Importemos leyes y jueces penales de China.

Ira. Compatriotas poderosos están poseídos…por el demonio. Y ni siquiera son vecinos de la comunidad de Diablo. Psiquiatras del país, uníos. A sacar el Lucifer que llevan dentro. Exorcismos patrios. Brama, ruge, muge. La violencia se manifiesta en palabra y obra. Es un arrebato de ira. Iracundia. Pandemia pandemoníaca. Amonio y azufre. Ira divina.

Lujuria. ¿En todas las culturas, sigue siendo pecado el deseo sexual desenfrenado? La sexoadicción. Lujuria, del latín luxus, libertinaje. Lascivia. En español, ‘lujo’ significa ostentación, en positivo. Boda de lujo. Vestido de lujo. Injuria de lujo verbal. Mucha lujuria figurada. Contra la bondad, generosidad y buen talante del otro. Corrupción, chabacanería e impunidad en el poder. La egolatría tienta la bestia, que sale a pastar, en noche de fantasmas en el armario.

Pereza. Quién dijo que ‘pereza’ es sustantivo femenino del apellido Pérez. Ni el verbo ‘perecer’ es su derivado ¡Qué pereza para escuchar otra opción! El sentimiento autoritario no sacude la pereza. No la hay en la descalificación, en mente preclara. El animal del trópico pardo y cabeza pequeña es… perezoso. Acertaste.

Soberbia. El idiota vive nadando y muere de sed. Epitafio de un soberbio. Se cree superior a los demás. Vocablo que procede de ‘super’. Así lo cree por riquezas, posición social, académica, quién sabe por qué más. Desprecia y humilla a quienes cree inferiores. Se ensaña contra ellos. Altanería, arrogancia, pedantería, esas son sus cualidades. Soberbioso no acepta que lo contradigan.

El autor es periodista, filólogo y docente.