CIENCIA Y AMBIENTE

EVENTO. Mañana 1 de julio, se realizará el evento ´Ballena humana´ frente al edificio principal de la Ciudad del Saber, a las 10:00 a.m. Se tomará una foto aérea de los asistentes, formando la figura de una ballena para enviar un mensaje a favor de su conservación. La actividad es promovida por la organización internacional Save the Whales Again, Greenpeace y varias asociaciones ambientalistas de Panamá.