¿Por qué decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches; y no, buen día, buena tarde y buena noche?

Escuchamos a algunos comunicadores de radio y televisión saludar con un buen día, buena tarde o buena noche. También han indicado que es lo correcto. Aducen que: buenos días, buenas tardes y buenas noches es una incorrección de número entre sustantivo y adjetivo; que si se trata solo de un solo día, una tarde o una noche, no debe ir el adjetivo en plural, sino en singular.





Están errados, la tesis de corrección no es válida, no es asunto gramatical. En español esas formas son de cortesía; expresiones idiomáticas establecidas por la costumbre y promulgadas por la norma: “La norma lingüística ínsita en la lengua, histórica, permite que los hablantes del español nos comuniquemos habitualmente unos con otros; es –según Eugenio Coseriu-la que seguimos necesariamente para ser miembros de una comunidad lingüística, porque es la norma ejemplar, ´la realización colectiva´ del sistema”. Tengamos claro: su significado es un saludo simple. No se refiere a plural alguno.





En el DRAE, las frases figuran como saludo y en plural. También indica que en Argentina y Chile se dice en singular; pero enseguida observamos que el saludo en plural es la norma, ya que a este (buenos días) se remite:





buen ~. (buen día) 1. expr. Arg. y Chile. buenos días.





buenos ~s. (buenos días) 1. expr. U. como salutación familiar durante la mañana.





A quienes han venido aplicando el saludo en singular, buen día, buena tarde, buena noche, advertimos que sí existen dichas formas en español, pero para expresar una cualidad en el tiempo o una circunstancia referida a él: “Parece que hará un buen día. Ayer tuvimos una mala noche. ¡Qué buena tarde la de ayer!, conversamos como nunca.





La Academia dice:





Siempre que queramos saludar con alguna de estas expresiones, debemos decirla como indica la norma: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hablemos según la norma lingüística.