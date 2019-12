‘Star Wars’, tras el final de la historia de los Skywalker

STAR WARS

El ascenso de Skywalker dominó la taquilla de Estados Unidos este fin de semana, aunque con un estreno menor al de sus predecesoras, algunas críticas mordaces y una trama que cierra la historia original de George Lucas. Entonces surge la pregunta: ¿qué sigue para Star Wars?

Comercializada como un gran final de la saga Skywalker, que comenzó hace cuatro décadas, la novena y última película recaudó un estimado de 177,3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana en cartelera.

Y aunque la cifra es estratosférica para cualquier otra película, es notablemente menor a las de las dos más recientes entregas de la última trilogía. Y las críticas fueron principalmente negativas, acusando a la película de caer en los mismos temas de episodios anteriores.

El temor a una fatiga de la franquicia llevó al jefe de Disney, Bob Iger, a pedir una ralentización en los lanzamientos, admitiendo que su anterior plan de producir una nueva película cada año era “un poco demasiado, un tanto rápido”.

Sin embargo, Iger se mostró optimista sobre el futuro de Star Wars, asegurando a la AFP que la franquicia tiene un potencial “interminable” para más historias.

“No tenemos prisa, sabemos que los fanáticos querrán otra película, u otras películas más y las haremos”, indicó. “Pero como he dicho desde hace mucho tiempo, es importante no hacer un filme hasta que esté listo y no sacarlo hasta que esté realmente terminado y te guste el resultado. sí que no estamos apurados”, insistió.

Los detalles de las próximas producciones están bajo buen sigilo, dando pie a mucha especulación. Ninguna película de Star Wars aparece en la lista de estrenos de Disney hasta 2022, seguidas por otras dos en 2024 y 2026.