De lo urbano a lo juvenil

Si bien el primer libro publicado de Mario Mendoza perteneció al género fantástico, La travesía del vidente (1995), sus siguientes títulos eran sobre lo que ha llamado “desmesura urbana”, es decir, las ciudades sumergidas en todo tipo de violencia, en donde sus habitantes son más esclavos que súbditos.

El autor colombiano ahora decide apostar por algo diferente: la literatura infantil de la mano de su nueva obra: Mi extraño viaje al mundo de Shambala, que presenta hoy sábado, a las 6:00 p.m., en el salón Boquete de Atlapa.

¿Por qué ese giro de 180 grados en su andar creativo? Por el “deseo profundo de crear nuevos lectores, por un lado, y por el otro, la necesidad de explorar universos narrativos inéditos, distintos de una literatura urbana dura y cruda como la que he escrito hasta ahora”.

Narrar para los muchachos le exige otros tratamientos. “Hay que ser más directo, más claro y conciso. No hay que adornarse ni engolosinarse con florituras inútiles. Es maravilloso”, indica Mario Mendoza, quien hoy, además, formará parte de una mesa redonda sobre periodismo cultural, a las 7:00 p.m., igualmente en el salón Boquete.

Cuando estaba agotado de sus propias temáticas, que “suelen ser brutales, un niño me contó una historia en un hotel colonial de Villa de Leyva, una población cercana a Bogotá. Y quedé atrapado en ella. No pude quitármela de encima hasta que no la escribí”.

Mi extraño viaje al mundo de Shambala es sobre Felipe, un chico de 10 años, cuyos padres están a punto de divorciarse y él viaja a Villa de Leyva junto con su tío, quien debe analizar unos manuscritos encontrados en una cueva.