¿Qué está viendo?

Por el momento, Dominique Buitrago, miembro del departamento Head of Brand Communications for Central America, Caribbean, Colombia, Venezuela and Ecuador en la empresa Central Sports Intl., no está a la espera de ninguna película en especial para 2012.

Sin embargo, considera que siempre es bueno estar al día de lo nuevo que trae la pantalla grande.

Sin límites, dirigida por Neil Burgeres, fue una de las películas que Buitrago vio el pasado año 2011 y que además le gustaron bastante.

El aspirante a escritor Eddie Morra sufre de bloqueo de escritor crónico, pero su vida cambia cuando un viejo amigo le da a conocer el NZT, un medicamento que le permite aprovechar su potencial por completo, detalla Buitrago sobre el argumento de esta producción.

Otro de los filmes que llamó su atención fue la comedia Amigos con derecho, dirigida por Will Gluck. Es una historia romántica y divertida, recuerda.

Mientras que de la pantalla chica disfruta en especial con tres programas: Gossip Girl, Two and a Half Men y Entourage.

Le atrae el primero, porque los jóvenes se muestran como expertos en lo más actual de la industria de la moda con las prendas más novedosas y espectaculares de los diseñadores más renombrados.

Mientras que de la segunda resalta que es una comedia muy divertida, que ha estado nominada siete veces al premio Emmy y lo ha ganado en cuatro ocasiones.

Buitrago está seguro de que es una de las series televisivas más vistas en el mundo entero.

Dominique Buitrago concluye recomendando la divertida serie Entourage, que narra la vida de un joven actor y sus amigos.

Vince, para mantener los pies en el suelo con el éxito que tiene, decide llevarse a sus amigos de toda la vida a que le acompañen a Hollywood. Ellos lo acompañarán en su ascendente carrera interpretativa mientras ven la excéntrica y despiadada Hollywood.