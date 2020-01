La voz del corazón

El colombiano Jaime Eduardo Jaramillo, el hombre que rescata a niños que viven en las alcantarillas, ya tiene varios años de estar experimentando el poder de la paz, del amor y de la conciencia.

Desde entonces, ha sido un ave mensajera con la misión de expandir el valor de llevar una vida espiritual y no material y efímera. Papá Jaime, como se le conoce, lo ha hecho a través de la escritura de libros y el desarrollo de conferencias y talleres de motivación.

Jaramillo, quien estará hoy en la Feria del Libro de Panamá presentando su libro Escucha la voz de tu corazón, cuenta –en una entrevista telefónica que ofrece desde su hogar en Bogotá, Colombia– que siendo adolescente recibió una señal que le enseñó cuál era su misión social en la vida.

“Desde pequeño me inspiraba el amor, no el miedo ni la lástima, pero en la Navidad de 1973 iba caminando por la calle y pasó un carro. Del carro cayó una caja de muñeca vacía al piso, y los niños de la calle que estaban ahí jugando salieron corriendo hacia ella; una niña levantó la caja vacía. Mientras ella me miraba, yo la miraba y le sonreía, y por estarme mirando aquella criatura no se dio cuenta de que venía una tracto mula a gran velocidad, la cual golpeó a la niña, quien cayó al piso. El vehículo frenó en seco, vino el remolque hacia adelante y, con sus llantas, envolvió, arrastró y aplastó a la niña contra el pavimento”.

Papá Jaime cuenta que cuando vio a esa niña morir por una caja de muñeca vacía, “en ese momento entendí cuál era mi misión social en este mundo”. Desde entonces, ha ayudado a los niños que viven en las calles, y un día “abrí los ojos y habían pasado más de 80 mil niños y niñas del mundo entero, que redescubrieron su vida, y les pude dar el mejor regalo que uno puede dar a un ser humano: ayudarlos a encontrar la paz interior, que está en tu corazón, el amor y la alegría”, dice este motivador que por su labor humanitaria fue nombrado Embajador Mundial de la Paz en Corea en 2002.

Desde que se nace se reciben “señales”, así como le sucedió a él. La clave está en escuchar la voz de tu corazón, como se llama su última obra. Siga leyendo.