Martinelli le pide a magistrados del TE que se dejen de tanta preocupación

El presidente Ricardo Martinelli pidió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que se dejen de tanta preocupación, que el paquete de reformas electorales será aprobado por la Asamblea Nacional en su momento.



A juicio del mandatario la oposición que ha surgido en cuanto a las propuestas de reformas presentadas por la subcomisión de la Asamblea es porque no quieren que se elimine el voto plancha en las elecciones.



Destacó que no entiende cuál es el problema si él [Martinelli] y los otros presidentes que lo antecedieron, fueron elegidos con las reformas anteriores, “por lo que no entendemos el por qué de esta preocupación”.



SEGUNDA VUELTA Y CASO LAVÍTOLA



El mandatario restó importancia al tema de la segunda vuelta: "A mí ni me va ni me viene”, enfatizó, al ser cuestionado sobre la propuesta que se presentó sobre este tema nuevamente en la Asamblea Nacional.



Sobre el caso de las investigaciones a Valter Lavítola, que se llevan a cabo en Italia, el Presidente reiteró que en estos señalamientos hay mucho morbo. Esta telenovela pronto llegará al final y esta semana vienen unos acontecimientos mayores “que van a demostrar que todo esto ha sido una trama y una farsa de una sola persona”, advirtió el jefe de Estado.



Más información mañana en La Prensa

+info