Asamblea Nacional no discutirá este martes la ley ‘antitránsfuga’

Tras cumplirse las cuatro horas de sesión, a las 2:10 p.m. de este martes, 29 de enero, los diputados no regresaron al pleno para discutir el proyecto de ley que regula la revocatoria de mandato. Al momento de redactar esta información el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, no había anunciado el fin de la sesión.



Sin embargo, la mayoría de los diputados se había retirado; solo quedaban algunos diputados de las bancadas opositoras porque “tenían temor” a que Gálvez les metiera un gol con este tema. Anteriormente se conoció que el proyecto no sería aprobado en tercer debate y, por el contrario, sería regresado al segundo debate.



El pleno comenzó esta mañana la sesión, pero luego se pidió un receso del cual no regresaron los diputados de la bancada oficialista que es la mayoritaria.



SEGUNDO DEBATE



En tanto, el diputado oficialista Noriel Salerno confirmó al mediodía que el proyecto de ley sobre la revocatoria de mandato sería regresado a segundo debate. Salerno declaró que se presentarán dos cambios al proyecto de ley: uno busca que éste entre en vigencia luego de las elecciones generales de 2014.



Y es que desde tempranas horas del día, diputados de la mayoritaria bancada oficialista Cambio Democrático realizaron reuniones de última hora para lograr acuerdos que logren agilizar la discusión en el pleno del proyecto de ley que facilita la revocatoria de mandato.



Salerno, jefe de la bancada de CD, reveló que al menos cuatro diputados que saltaron de partido –y ahora considerados tránsfugas– no están de acuerdo con la propuesta. “Ahora mismo el proyecto no está 100% consensuado”, sostuvo el diputado.



Salerno explicó, sin precisar los nombres, que sus colegas no están de acuerdo con la fecha de entrada en vigencia de esta norma. La propuesta, que fue presentada por los diputados tránsfugas Manuel Cohen y José María Herrera, establece que la revocatoria de mandato entraría en vigencia este mismo año. Es decir, explicó el diputado opositor Jorge Alberto Rosas, que los 28 diputados que cambiaron de tolda para inscribirse en el CD “están poniendo su cabeza sobre la guillotina”.



Rosas agregó que los partidos políticos por el cual los tránsfugas salieron en las elecciones de 2009 –Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista– iniciarían el proceso de revocatoria en su contra con esta nueva ley. Salerno, por su parte, cree que aún la bancada oficialista está a tiempo de alcanzar acuerdos.



En 2010, la bancada de CD, en conjunto con sus entonces aliados panameñistas, aprobaron una norma que dificultó a los partidos aplicar la revocatoria de mandato. Fue así como 28 diputados decidieron cambiarse de partido.



CRÍTICAS



El diputado del opositor PRD, Leandro Ávila, expresó más temprano que CD está dividido con respecto al proyecto de ley antitránsfuga. Ávila dijo en TVN Noticias que hay un sector del partido oficialista dispuesto a discutirlo, pero también existe otro que se encuentra en desacuerdo con el tema.



Según Ávila, el interés de CD de aprobar la ley tránsfuga es porque sabe que tendrá muy pocos diputados. Esto es así porque los tránsfugas se irán de regreso a sus partidos de origen y, por ello, necesitan retenerlos, indicó en el noticiero matutino.



Ayer, lunes, diputados opositores acusaron al presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, de fraguar una estrategia para aprobar en tercer debate el proyecto de ley 550 que restablece la revocatoria de mandato, sin mayor discusión.



Las críticas contra Gálvez se dieron luego de que la bancada de CD aprobara alterar el orden del día para que el proyecto de ley 550, que estaba en el punto 5, fuera bajado al punto 8.



(Con información de Priscilla Pérez, Getzalette Reyes, Gustavo A. Aparicio O.)

