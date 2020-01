Resumen del inicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional (AN) inició este miércoles, 2 de enero, el nuevo periodo de sesiones ordinarias bajo la gestión del diputado de Cambio Democrático (CD) Sergio Gálvez.



Esta primera sesión inicia con la izada de la bandera nacional, así como las de los diversos partidos políticos que conforman el Legislativo.



Continúa con la lectura de correspondencia y el nombramiento de la comitiva que comunicará al presidente del país, Ricardo Martinelli, que ya está instalada la Asamblea Nacional. Gálvez y el mandatario darán su informe de gestión.



BLOG DEL INICIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

+info

8:45 a.m. Diputados de todas la bancadas estuvieron presentes en la izada de la bandera nacional en el Palacio Legislativo. Con esto se inició el proceso de instalación de sesiones ordinarias.



8:51a.m. Tras el canto del himno nacional, los diputados de las bancadas de Cambio Democrático, Partido Revolucionario Democrático, Partido Panameñista, Partido Popular y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista izaron sus respectivas banderas ubicadas en la parte frontal del edificio legislativo.



8:59 a.m. El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, abrió la sesión con la verificación del quórum. Al pleno solo ha llegado el magistrado Víctor Benavides.



9:04 a.m. Nombraron comitiva que comunicará al presidente Ricardo Martinelli que la Asamblea Nacional está instalada, por lo que lo invitarán al pleno. Se decreta un receso hasta que llegue el mandatario.



9:22 a.m. Miembros de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social llegaron a las inmediaciones de la Asamblea para protestar. También llegaron los ministros José Raúl Mulino, Alma Cortés, Guillermo Ferrufino, Javier Díaz, Oscar Osorio, Jaime Ford y el canciller Rómulo Roux.



9:48 a.m. Ana Belfon, nueva procuradora general de la Nación, llegó al pleno de la Asamblea Nacional.



9:54 a.m. Pleno de la Asamblea Nacional se mantuvo en receso. Acabó de llegar al Palacio Legislativo el nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado. No respondió preguntas a la prensa.



10:14 a.m. Llegó el mandatario Ricardo Martinelli a la Asamblea Nacional



10:18 a.m. Reinició la sesión del pleno legislativo tras la llegada el mandatario Ricardo Martinelli. La comitiva que informó al presidente sobre la instalación del pleno rindió un informe



10:24 a.m. Ministros ausentes en el pleno de la Asamblea: Lucy Molinar (Educación); Frank De Lima (Economía y Finanzas) y Ricardo Quijano (Comercio e Industrias). Tampoco asistió al inicio de las nuevas sesiones legislativa la contralora de la República, Gioconda Bianchini.



10:30 a.m. El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, inició su discurso.



10:34 a.m. Sergio Gálvez dijo que 61 proyectos se han aprobado, siendo este “el periodo de mayor productividad en este quinquenio”.



10:35 a.m. Sergio Gálvez: “los críticos se identifican como los opositores de la prosperidad y bienestar social”.



10:38 a.m. Se inició el discurso del mandatario Ricardo Martinelli.



10:40 a.m. Ricardo Martinelli: “Han sido tres años y medio de gobierno de grandes cambios… hemos aumentado la economía y disminuido la pobreza”.



10: 45 a.m. El Presidente hace un balance de las megaobras que impulsa el Gobierno, entre ellos el metro, la ampliación del aeropuerto, entre otros.



10:47 a.m. Diputados de la bancada panameñista se ausentaron a la Asamblea. No escucharon el discurso a la Nación del mandatario Martinelli.



11:15 a.m. El presidente Ricardo Martinelli defendió los proyectos y programas sociales que realiza su gobierno. Dijo que al concluir esta gestión, pagarán unos $700 millones solo en el programa “100 a los 70”. Y cuestionó a la oposición: “Más bien critican la forma, y no el fondo”.

11:30 a.m. Ricardo Martinelli: “A veces me siento frustrado… todo se presta para interpretación. Si digo algo es intromisión, si guardo silencio, entonces estoy ocultando algo”.

11:33 a.m. El Presidente terminó su discurso. Antes de eso, sostuvo que ya “habrá tiempo para la política… quedan muchas promesas por cumplir”.