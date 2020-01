ATTT: En 16 horas no hubo muertos por accidentes de tránsito

10:55 a.m. - La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reportó a las 10:00 a.m. de hoy, viernes, que en las últimas 16 horas no hubo accidentes de tránsito con víctimas fatales.

Así lo informó hoy 1 de enero de 2010, Marco Mora, vocero de la citada entidad.

El 2009 terminó con 433 muertos por accidentes de tránsito.

Por otro lado, en el operativo de verificación de la pintura amarilla en los taxis se detuvo en la madrugada al conductor de un taxi de color blanco, en la calzada de Amador.

A ese conductor se le decomisó su vehículo y su licencia. El 99% de los taxis que hoy, viernes, circulan son de color amarillo, según la ATTT.