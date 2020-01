Descartan daños por sismo en el Canal de Panamá

4:21 p.m. - PANAMÁ (Xinhua) -Autoridades panameñas descartaron hoy que el Canal de Panamá hubiera sufrido algún daño como consecuencia del sismo de 6.3 grados de magnitud en la escala de Richter que esta madrugada sacudió al país.

"En el área del Canal no nos han informado de ningún problema, a pesar de la magnitud del movimiento telúrico", informó Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo de ingeniería y administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En un comunicado, Quijano también sostuvo que las estructuras que componen el sistema del Canal de Panamá tienen una buena base y están hechas para soportar terremotos de alta intensidad.

"Aunque fue de magnitud 6.3 en la escala de Richter, no tuvo tanta duración, y estuvo dentro de lo que nuestras estructuras están diseñadas para soportar", indicó el funcionario.

Según Quijano, pese a que Panamá no es un país tradicionalmente sísmico, las amenazas de sismos no dejan de ser una realidad, como el ocurrido esta madrugada, que no causó víctimas ni daños materiales de consideración en el país.