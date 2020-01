Mulino: Las protestas no pueden imposibilitar el libre tránsito

3:56 p.m. - El derecho a la protesta, que constitucionalmente existe, no puede infligir ni mucho menos imposibilitar el derecho al libre tránsito, como ha estado ocurriendo en estos días en el país, dijo hoy, viernes, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

“Son dos derechos en el mismo rango constitucional y todos tenemos que entender que vivimos en un país de derecho, de ley y de orden”, indicó Mulino en la provincia de Los Santos.

Agregó que “no hemos dicho que no pueden protestar, porque es un derecho, lo que no pueden es seguir creando el caos en las calles, obstaculizando el libre tránsito de los que no están protestando”.

Para Mulino en el país se tiene que comenzar a entender que esto [las protestas] pueden ser una escalada política, organizada para irrumpir violentamente en la estructura de la democracia representativa del país.

“Trancando las calles y armando el caos, no es la manera más apropiada para protestar”, dijo el ministro de Gobierno y Justicia.

El ministro participó hoy en la entrega de dos carros patrullas, cuatro motos y dos four whell a la Policía Nacional de Los Santos