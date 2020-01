Panamá, bajo observación por lucha contra el tráfico de personas

11:58 a.m. - Panamá se encuentra en lista de países que están “bajo observación” en el combate contra el tráfico de personas, según el Informe sobre Tráfico de Personas 2010 del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y que fue dado a conocer este lunes, 14 de junio.

"La décima edición anual del Informe de Tráfico de Personas destaca los contínuos desafíos alrededor del mundo, incluido EU", afirmó la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, según EFE.

De acuerdo con el estudio, EU señala a Venezuela, Panamá, Nicaragua y Guatemala como países bajo observación, al considerar que no han hecho suficiente para combatir este problema, que en algunas naciones ha aumentado, y no se han comprometido a dar pasos adicionales.

Sólo Colombia cumplió en la lucha contra el tráfico de personas, como lo hacen España y la mayoría de países del resto de Europa, destaca el documento.

Mal calificadosCuba y República Dominicana están entre los 13 países que, según EU, no combaten el tráfico de personas, junto con Birmania, Congo, Corea del Norte, Kuwait, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Papúa Nueva Guinea, Arabia Saudí, Sudán y Zimbabue.

Clinton señaló que no se puede hacer oídos sordos a lo que cada uno ve en su comunidad. "Algunos buscan una mejor vida en nuestro país y son abusados por sus empleadores, otros caen en redes de prostitución. No es algo que podemos ignorar como que no existe en nuestra región", agregó.