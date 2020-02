Solicitan a ministro que devuelva computadoras

4:17 p.m. - DIVISA, Herrera. -Estudiantes, docentes y administrativos del Instituto de Artes Mecánicas (IAM) de Divisa en Herrera cerraron hoy por espacio de dos horas el paso vehicular a la altura de su plantel para exigirle al ministro de Educación, Salvador Rodríguez, que les devuelva las 40 computadoras que fueran sacadas del colegio la tarde del pasado martes.

Portando pancartas para rechazar la decisión del jefe de la cartera educativa los estudiantes cerraron la vía a las 7:30 a.m. y no fue hasta pasadas las 9:30 a.m. cuando terminaron la medida de fuerza.

También quemaron llantas para llamar la atención de las autoridades educativas.

José Delgado, vocero de los estudiantes, relató que poca antes de las 3:00 p.m. del martes el Ministro de Educación, acompañado de estudiantes de un plantel que funciona en El Barrero, de Coclé, sacó las 40 computadoras, bajo el pretexto que serían utilizadas por los estudiantes del centro educativo coclesano.

Delgado destacó que Rodríguez aprovechó que los estudiantes y docentes habían abandonado el plantel para expropiarlos de las computadoras.

En tanto, Osvaldo Atencio, representante de la comunidad educativa del IAM, precisó que el Ministro vino traqueando todo y amenazó con destituir al director Bolivar González y con expulsar a los estudiantes del internado, que se oponían a que sus computadoras fueran sacadas.

Atencio recordó que a ese plantel también se le había incluido en un proyecto de laboratorios virtuales de ciencias naturales y después que la compañía desmanteló la biblioteca Rodríguez les notificó que este colegio técnico no sería tomado en cuenta.