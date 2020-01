Cortés: Caso Financial Pacific es pase de factura política contra Martinelli

Para la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, las denuncias contra el presidente panameño Ricardo Martinelli sobre su supuesta vinculación en el uso de información privilegiada para manipular acciones de la empresa Petaquilla Minerals son un pase de factura política.



Cortés expresó que se encuentra muy preocupada por la forma en que ha sido abordado el caso de Financial Pacific. “El señor presidente de la República no es candidato, no se porqué se tienen estos ataques innecesarios”, sostuvo.



La ministra agregó que, en su concepto personal, los ataques contra Martinelli por su supuesta vinculación en esa investigación financiera es una "bajeza", que tiene su origen en los adversarios políticos.



Según la funcionaria, el origen de estos ataques obedece al hecho de que Martinelli ha obligado a los empresarios a pagar impuestos. “Duele que le saquen plata del bolsillo a los millonarios, verdad, estas son las consecuencias”, comentó a los medios locales.



Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux, enfatizó que la información publicada en España por el diario El Mundo sobre el caso de Financial Pacific fue una exageración.



Roux expresó que hablar de que se puede poner en peligro el sistema financiero panameño “nos parece realmente irresponsable”.



Cuando se le consultó a Roux sobre la posibilidad de que exista una intromisión del Órgano Ejecutivo en el Judicial éste se limitó a decir que no iba a “tocar ese tema”.



Sobre si el caso de Financial Pacific puede afectar la imagen de Panamá a nivel internacional, Roux expresó que la Cancillería está confiada en que se llevarán a cabo las indagaciones necesarias.



El pasado 29 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo de manera “contundente” al titular del diario español El Mundo: “El sistema financiero de Panamá, en peligro tras un escándalo presidencial”, que fue publicado el pasado jueves 27.