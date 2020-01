Diputados aprueban en segundo debate proyecto de pensiones alimenticias

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 17 de julio, en segundo debate el proyecto de ley No. 87, que establece las normas generales para las pensiones alimenticias en el país.



La futura ley que regulará en el país las normas sobre las pensiones alimenticias ha generado diferentes críticas, por las sanciones que establece a los padres que no cumplan con sus obligaciones.



Sin embargo, los diputados lograron un consenso en ciertos artículos controversiales y finalmente fueron cambiados antes de su aprobación ante el pleno legislativo.



ACUERDOS



Entre las modificaciones que se hicieron al proyecto de ley está la referente a que no se le quitará la licencia de conducir a aquellos padres que incumplan con el pago de sus pensiones. Otro consenso fue que tampoco aparecerán en la lista de morosos de la Asociación Panameña de Crédito.



También se logró un acuerdo para que quedara claramente establecido en el proyecto que, luego de aprobada la pensión prenatal, se haga una prueba de ADN al menor. Y si el hombre resulta que no es el padre ese expediente será remitido al Ministerio Público, con el fin de que reciba todo el dinero que dio antes del nacimiento.



(Con datos de Gustavo A. Aparicio O.)



