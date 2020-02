Oficializan construcción de parque en terreno de Paitilla

Tras meses de polémicas, denuncias y un traspaso gratuito a favor de la Nación esta tarde el Gobierno oficializó la construcción de un parque en la finca No. 350801, ubicada en el sector de Punta Paitilla.Esta finca de 11 mil 379 metros cuadrados y ubicada enfrente a la Bahía de Panamá desató una polémica porque fue adjudicada gratuitamente a la sociedad Segura Ventures, S. A. en agosto del año pasado.Luego de denuncias el Consejo de Gabinete acordó revertir la finca a la Nación. En marzo de este año fue inscrita oficialmente en el Registro Público a favor de la Nación.Durante el acto de la primera palada en el futuro parque el presidente de la República, Ricardo Martinelli, declaró que se sentía contento de estar en el lugar. “Hubo gente mal intencionado que dijo que esta propiedad era mía, de las tantas cosas que me achacan y me dicen, pero aquí estamos cumpliéndole al pueblo panameño de un nuevo parque de la ciudad capital”, expresó.Martinelli expresó que ahora el pueblo panameño tendrá la oportunidad de poder apreciar desde el parque la belleza de la Ciudad de Panamá.Por otro lado, reveló que en el rompeolas de la cinta costera se construirán restaurantes y otros comercios, los cuales serán licitados por el Ministerio de Obras Públicas.