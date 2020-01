Para el diputado Varela el CD perderá las elecciones en 2014

Según el diputado panameñista José Luis Varela el partido Cambio Democrático (CD) tiene que buscar a donde se irá luego de las elecciones de mayo de 2014.



Las declaraciones de Varela surgen luego que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y dirigente del CD, Alma Cortés, declarara que a ellos solo le pueden ganar mediante una alianza.



“Ellos saben perfectamente que tienen las elecciones perdidas y no tienen candidato presidencial”, además no saben que hacer para seguir “creando bolas y rumores” en el ámbito político del país.



Para Varela Cortés también debe pensar cuál será su futuro luego de las elecciones de 2014 dada la situación que se atraviesa en el país.



Al ser consultado si algunos de los integrantes del CD se irán para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Varela recordó que el presidente Ricardo Martinelli dijo que ese organismo era una cueva de ladrones.



“Ahora el Presidente estará pensando a que ladrones o que personas de CD va a postular en el 2014 al Parlacen”, dijo.



ALIANZA



Los partidos de oposición saben que si no van en alianza no le van a ganar al gobernante Cambio Democrático (CD) en las elecciones generales de 2014.



Así lo manifestó este martes, 29 de enero, la secretaria general del oficialista CD, Alma Cortés. Esta situación “dibuja mucho” la fortaleza que tiene CD y el apoyo que recibe de su gente, resaltó la también ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.



Cortés se refirió de esta forma al referirse a la decisión tomada por el opositor Partido Revolucionario Democrático de reservar 14 cargos de elección popular para futuras alianzas políticas.



En declaraciones a RPC Radio, la funcionaria advirtió que la alianza entre CD y el Molirena busca gobernar y trabajar por el país.



Pero “todas las demás alianzas que surjan es porque están desesperados en una alianza electorera y coyuntural”, aseveró en la emisora local.



Con información de Priscilla Pérez