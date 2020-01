Moncada Luna presentará resolución para rescindir contrato con Corcione

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, anunció la tarde de este martes, 29 de enero, que le pedirá a la empresa Corcione, encargada de construir el edificio de estacionamientos para ese órgano estatal, que suspenda la reanudación de la obra.



Moncada Luna detalló que en los próximos días llevará a la Sala Cuarta de la CSJ una resolución para rescindir el contrato con la empresa Corcione, encargada de construir esos estacionamientos para el Órgano Judicial.



Agregó que aunque los moradores tienen su punto es también cierto que la CSJ necesita que se construyan los estacionamientos.



El magistrado presidente enfatizó que él como nuevo presidente de la CSJ heredo ese proyecto de estacionamientos y recalcó que proviene de dos administraciones anteriores.



REUNIÓN



La decisión de Moncada Luna se tomó tras una reunión sostenida entre el pleno de la CSJ y la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas.



Por su parte, Sandra Tapia, quien es miembro de la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas, anunció que se llegó a un acuerdo con la Corte de Suprema de Justicia.



Añadió que se comprometieron con la CSJ a ayudarlos a buscar otra opción para los estacionamientos, ya que los consideró “necesarios”.



Sin embargo, Tapia recalcó que no retirarán ninguno de los procesos judiciales que tienen abiertos hasta no tener la resolución emitida por la CSJ, en donde se aseguré que no se construirán los estacionamientos.



Con información de María Carmen Fernández