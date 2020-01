Las raíces de una chiricana

La artista chiricana Miriam Klein (1965) regresa a su provincia natal para presentar “Raíces”, una muestra individual de sus trabajos más recientes que se inaugura este jueves 5 de enero, a las 7:30 p.m., en la Casa Cultural La Guaricha, ubicada en la ciudad de David, y que se extenderá hasta el 31 de enero.

El título se debe precisamente “al hecho de llevarse a cabo en mi ciudad natal y ser la primera exposición que hago en mi tierra”.

Es que, por razones laborales, la creadora reside en La Paz, Bolivia. Pero confiesa que su fuente de inspiración son los viajes que realiza a diversos sitios, los cuales le abren “una ventana para mirar la vida y por ende la imaginación”.

En esta ocasión, mostrará “una pequeña colección” de pinturas realizadas desde 2009 (una obra) hasta la fecha (la mayoría). “Diría que es una pequeña retrospectiva”, manifiesta Klein.

Suman unas 10 obras de gran formato en las que se ha concentrado principalmente en la abstracción.

“Es un camino que he encontrado y me gusta mucho, he tenido mi época realista - trabajé mucho el retrato -, impresionista, y algo que aún no quiero dejar de lado, el cubismo”, explica.

Considera que la composición en sus obras “es vibrante, con superposición de contrastes de complementarios y grises en sus gamas”.

En su paleta es usual ver colores primarios, “combino los fríos y los cálidos, enteros y quebrados, en todas sus gamas”.

Explica que la técnica plástica con la que se siente más cómoda es el óleo, aunque también trabaja con los acrílicos “teniendo muy en cuenta la calidad de los productos que utilizo en ambas técnicas”.

Además, una herramienta valiosa en sus piezas es la espátula, ya que le ofrece mayores “posibilidades tanto para dibujar como para obtener diversas texturas”.

Anteriormente, ha explorado con tinta china, acuarela, pasteles, grafito y lápices al óleo.

Es una convencida de que “cuando se está en la búsqueda y se trata de mejorar la calidad de las obras, el artista siempre está en evolución a través de su obra, pero que el secreto es evolucionar sin que se note”.

De manera colectiva, Klein ha expuesto en múltiples ocasiones en Alemania y Bolivia.

Ha tomado cursos de pintura en la Escuela de Arte Städel de Fráncfort, Alemania, en la Academia Privada Arte Siegel en Fráncfort, en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz, y en la Academia Arte 21 (La Paz), con el profesor Jaime Calisaya. Aparte, toma clases con los artistas Keiko González, Carlos San Millán y Juan José Serrano. Desde 2011 toma cursos de orfebrería con el reconocido maestro Jaime Chura.