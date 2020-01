La empresa privada también tiene que ver con la corrupción: Martinelli

COLÓN, Colón.- Al presidente de la República, Ricardo Martinelli, no le parece justo que se culpe al Gobierno por la corrupción del país.

El mandatario, quien es dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país y quien también tiene inversiones en el sector agropecuario, aseguró este sábado, 10 de septiembre, que la empresa privada también tiene que ver con la corruptela.

“No es justo que solo le achaquen el mal de la corrupción al Gobierno, cuando la empresa privada también tiene que ver en eso, a todo al que se le sorprenda y se le compruebe algo indebido le caerá todo el peso de la ley”, indicó el jefe de Estado panameño durante el operativo de limpieza contra el dengue, realizado en la provincia de Colón.

Las declaraciones de Martinelli surgen luego que se diera a conocer el pasado miércoles, 7 de septiembre, que en el Informe Global de Competitividad 2011-2012, en cuanto a percepción de la corrupción, la calificación de Panamá aumentó cuatro puntos porcentuales en relación con el año 2010.

En “independencia judicial” Panamá ocupó la posición 133; en “favoritismo en las decisiones de los servidores públicos”, la posición 120, y en “pagos irregulares y coimas”, la posición 81, entre los 142 países que entran en esta clasificación.

“Aquí hay corrupción y la habrá siempre, porque no es algo que se genera solito”, aseveró el Presidente al referirse a que los empresarios no solo sobornan en el sector público sino también en el privado.

John Bennet, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y analista económico, lamentó que el mandatario -al igual que los dos gobernantes anteriores del país- utilicen argumentos demagógicos cuando se aborda el tema de la corrupción.

"Los funcionarios públicos tienen que entender que el gobierno existe porque en el resto del país, en el sector no gubernamental hay corrupción, es obvio, si no fuera así no los necesitaríamos", remarcó Bennet, quien cuestionó además que al atribuirle acciones de corrupción a la empresa privada se haga de forma generalizada.

El analista señaló que el gobierno es un cuerpo colegiado que existe precisamente para atender el tema de la corrupción, para aplicar las leyes, la justicia, y que cuando se habla de corrupción no solo se está refiriendo a quien sustrae fondos, sino también a la corrupción que implica un sistema educativo que no funciona -donde el costo del daño generacional es incalculable-; un sistema de justicia que es ineficiente y corrupto. "Si uno comienza a hacer esa clase de análisis veríamos que [el daño de] los que roban es insignificante frente a lo que significa la corrupción de la institucionalidad, esa es la verdadera corrupción a las que nos referimos muchas personas y que otros no ven", enfatizó.