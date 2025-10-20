Más allá del colchón: tres herramientas que multiplican tus ahorros

En vez de poner tus ahorros en una cuenta bancaria sencilla o en el famoso “debajo del colchón”, hay 3 herramientas financieras que te darán más dinero por tus mismos ahorros.

Primero, las cuentas que abres con un objetivo o meta, a plazos definidos. Estas cuentas son como una alcancía anti-tentaciones que pueden abrirse desde 1 dólar.

Le pones un nombre (viaje, quinceaños, línea blanca, universidad, etc.) y también eliges un plazo específico (meses o años) y depositas la cantidad de dinero que puedas, tantas veces quieras.

El compromiso es que no puedes sacar la plata hasta que se cumpla el tiempo pactado y el banco te dará mejores intereses al final que si la hubieras guardado en una cuenta de ahorros regular.

Así que asegúrate de solo agregar a la cuenta lo que en verdad puedas ahorrar. Incluso puedes acceder a préstamos poniendo esa cuenta como garantía. Un ejemplo de este tipo de cuentas son las cuentas de ahorro Mi Meta de Banco General.

Segundo, un depósito a plazo fijo, o como se le dice normalmente “plazo fijo”. Es un acuerdo que haces con el banco.

Para abrirlo debes hacer un depósito más grande y también debes elegir el plazo, que puede ser de meses a 5 años. Mientras más largo sea el tiempo de tu compromiso, mejores rendimientos tendrás.

Los intereses que genere tu plazo fijo los puedes recibir de distintas maneras. Puedes elegir recibirlos al final del plazo (que sería lo más recomendable) o también puedes recibirlos mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente en alguna cuenta que designes para eso.

Estos intereses usualmente son mayores que si lo hubieras puesto en una cuenta de ahorros regular. Con estas cuentas, la plata tampoco se puede sacar hasta que termine el plazo pactado.

Antes de abrir un plazo fijo, revisa en tu banco cuáles son las condiciones y también puede haber más de un titular o persona principal en la cuenta. Los plazos fijos también sirven como garantía para algunos préstamos.

Tercero, plan de jubilación privada. Es un ahorro mensual con el que te preparas para cuando te vayas a jubilar y ese dinero que vas ahorrando mes a mes se invierte de diversas formas, lo que te puede representar un mejor interés que tenerlo en una cuenta de ahorros regular.

El monto que logres acumular dependerá de cuándo lo inicies y cuánto deposites. Un plan de jubilación privada es un complemento a la pensión de la Caja de Seguro Social. Además, hoy puedes calcular tu jubilación, abrir el plan y dar seguimiento desde un app.

Todas estas herramientas financieras deberían estar disponibles en aplicaciones en el celular o en la web. Incluso hay calculadoras en línea para saber cuánto podemos ahorrar con cada una de estas herramientas, con el monto y el tiempo que le pongamos.

Si ya estás ahorrando, vas por el camino correcto y con estas tres herramientas tienes más opciones para cuidar de tu futuro, de tus sueños y de quienes amas. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.