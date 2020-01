Abogados difunden video insólito de Guantánamo

7:58 a.m. - TORONTO, Canadá (AP). -El primer video difundido hasta ahora de los interrogatorios a los presuntos terroristas en Guantánamo fue presentado por los abogados de un canadiense detenido en la base estadounidense en la bahía cubana. Los abogados de Omar Khadr divulgaron pasajes de la grabación en que su cliente es interrogado por funcionarios canadienses en la prisión estadounidense en 2003. El video permite vislumbrar los efectos de los largos interrogatorios y del prolongado cautiverio sobre un prisionero en Guantánamo que fue capturado cuando tenía 15 años.

En la grabación aparece un agente de los Servicios de la Inteligencia de Seguridad de Canadá mientras somete a un duro interrogatorio a Khadr sobre los hechos que llevaron a su captura como combatiente enemigo.

El ciudadano canadiense está acusado de arrojar una granada que mató a un soldado estadounidense durante un combate en Afganistán en 2002.

El video, que dura siete horas y contiene interrogatorios realizados en cuatro días, fue originalmente clasificado como "Secreto/No extranjero" por las agencias estadounidenses que lo elaboraron.

Fue arrestado después que lo hallaron entre los escombros de un edificio bombardeado, gravemente herido.

Los diez minutos del video seleccionado por sus abogados de un total de más de siete horas de filmación muestra a Khadr, entonces de 16 años, llorando y tapándose la cara con las manos.

En un momento durante el interrogatorio, Khadr se abre la camiseta amarilla de prisionero y muestra las heridas sufridas en el combate de 2002, seis meses antes. "A usted no le importo yo", dice. Se queja de que no puede mover sus brazos y dice haber solicitado pero no recibido atención médica adecuada.

Khadr cuenta que fue torturado cuando estaba en el centro de detención militar estadounidense en la base aérea de Bagram en Afganistán, donde fue llevado por primera vez después de su arresto. El detenido se ve tranquilo por momentos, otras veces desconsolado y ocasionalmente resignado e indiferente.