Asad promete 'limpiar' Siria después del atentado suicida

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -El presidente sirio, Bashar al Asad, condenó el atentado suicida que mató a un conocido clérigo sunita prorrégimen y a otras 48 personas en Damasco y se comprometió a "limpiar" el país de los extremistas, en un mensaje difundido el jueves por la noche."Doy el pésame al pueblo sirio por el martirio del jeque Mohamad Said al Buti, este gran personaje de Siria y del mundo islámico", dijo Asad. "Lo mataron creyendo que así silenciaban la voz del islam y la fe en el país (...), lo mataron por haber alzado la voz contra sus ideas oscurantistas que quieren destruir los principios de nuestra religión clemente", añade el mensaje."Juro al pueblo sirio que tu sangre, la de tu nieto y la de todos los mártires de la patria no se habrá derramado en vano, porque seguiremos fieles a tus ideas aniquilando su oscurantismo y su incredulidad hasta que hayamos limpiado el país", añadió Asad.El jueves por la noche, un kamikaze detonó los explosivos que llevaba consigo en la mezquita Al Iman del barrio de Mazraa (norte), matando a 49 fieles, entre ellos el jeque Mohamad Said al Buti y su nieto, afirmó el ministerio de Sanidad atribuyendo la autoría a los "terroristas".Damasco usa el término de "terroristas" para referirse a los rebeldes que luchan contra el régimen. Las autoridades sirias decretaron que el viernes y el sábado serán jornadas de duelo en el país, señaló la agencia oficial Sana.