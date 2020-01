Berlusconi decidirá si dimite tras verificar sus apoyos en el Parlamento

ROMA, Italia. (EFE).– El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, decidirá este martes si seguir adelante o presentar su dimisión, tras verificar con cuántos diputados puede contar en la votación sobre las cuentas del Estado de 2010.Los medios de comunicación italianos desvelan este martes que tras la reunión de anoche de Berlusconi con algunos miembros de su partido determinó que “quiere ver con sus propios ojos quiénes son los traidores”.Por ello decidirá qué hacer después de la votación en la Cámara de Diputados, donde a partir de las 3:30 p.m. (14:30 GMT) de este martes comenzará el debate del nuevo proyecto de ley con las cuentas del Estado de 2010.A principios de octubre el Gobierno no consiguió aprobar el texto y obligó a Berlusconi a acudir a la Cámara Baja para someter a su Gobierno a una cuestión de confianza que superó por poco.La votación de este martes será pues una prueba importante para Berlusconi, después de que los medios de comunicación aseguraran que cerca una veintena de diputados de la mayoría le han dado la espalda.Sin embargo, se piensa que no habrá problemas para la aprobación del proyecto de ley. La oposición está pensando en abstenerse en una acción de responsabilidad nacional, como ha pedido el Jefe del Estado, Giorgio Napolitano, ya que no aprobar las cuentas de 2010 significaría la parálisis total del país.