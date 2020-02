Cámara baja prohíbe bandera confederada en cementerios

ESTADOS UNIDOS

La Cámara de Representantes aprobó prohibir la colocación de la bandera confederada en cementerios federales históricos en los estados del sur del país, una acción que ocasionó el enojo de los partidarios del emblema.

Esos partidarios, incluidos algunos conservadores del sur, fueron tomados por sorpresa por la votación, y el principal patrocinador de la iniciativa pidió la noche del miércoles una nueva votación para el jueves en la cual podrán manifestar su posición.

La prohibición a la bandera se tomó el martes después de un breve debate sobre una medida integrada a la iniciativa de ley de financiamiento para el Servicio de Parques Nacionales, el cual administra 14 cementerios nacionales, la mayoría de los cuales contienen tumbas de soldados de la Guerra Civil.

La propuesta del legislador demócrata Jared Huffman agregó redacción a la ley para prohibir al Servicio de Parques que permita a grupos privados decorar las tumbas de soldados del sur con banderas confederadas en estados que conmemoran el Día de los Caídos Confederados.

Los cementerios afectados son el Andersonville y el Vicksburg, en Georgia y Mississippi, respectivamente."La Guerra Civil se peleó, en palabras de Abraham Lincoln, para 'salvar la última mejor esperanza de la Tierra''', dijo Huffman en un debate en el cual él fue el único orador. "Podemos honrar esa historia sin celebrar la bandera confederada y todas las cosas atroces que representa".

La prohibición a la bandera fue adoptada por votación a viva voz. La iniciativa de financiamiento del Servicio de Parques Nacionales será votada el jueves.La medida originó fuerte oposición del legislador republicano Steve Palazzo, de Mississippi.

"Me opongo enérgicamente a la inclusión de esta enmienda, la cual fue deslizada dentro de la iniciativa de ley en el silencio de la noche sin debate", enfatizó en un comunicado. "El Congreso no puede simplemente reescribir la Historia y borrar la existencia de la bandera confederada. Miembros del Congreso de Nueva York y California no pueden borrar 150 años de historia sureña por obra de magia".

Palazzo dijo que pelearía para asegurarse de que "la redacción no sea incluida en ninguna iniciativa que se convierta en ley".

Se ha incrementado la presión en contra de colocar la bandera en propiedad estatal o federal después de los trágicos asesinatos ocurridos el mes pasado en una histórica iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur.

El acusado de la masacre, el joven blanco Dylann Roof, posó con la bandera confederada en algunas fotografías colocadas en internet y presuntamente dijo a la policía que quería iniciar una guerra racial.