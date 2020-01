Chávez concede amnistía a acusados de golpistas

9:10 a.m. - CARACAS, Venezuela(Reuters).-El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que perdonará a sus opositores acusados de participar en los hechos que lo sacaron brevemente del poder hace cinco años, una medida conciliatoria adoptada luego de su derrota electoral en diciembre. Chávez, al dar el anuncio el 31 de diciembre del 2007, dijo que será publicado un decreto extraordinario en uno o dos días como una muestra de que su Gobierno no es un perseguidor de sus rivales políticos. "Queremos la vía de la paz y que haya un fuerte debate ideológico y político, pero en paz", dijo en un mensaje el lunes en la televisión estatal. El mandatario no precisó cuántas personas serían beneficiadas por la amnistía, pero alcanzaría a más de 60, que son las procesadas por haber participado en una paralización de la vital industria petrolera de la nación sudamericana y en los sucesos que lo sacaron del poder por unas 48 horas en el 2002. Chávez ha enfrentado una férrea oposición, principalmente de sectores de la clase media y adinerada, a sus políticas izquierdistas enfocadas hacia los pobres, donde cuenta con un gran apoyo.