Chávez espera tener pruebas de vida de rehenes

4:07 p.m. - CARACAS, Venezuela (DPA). -El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reunió hoy en Caracas con el delegado de la guerrilla colombiana Iván Márquez y dijo que espera obtener de los rebeldes la prueba de vida de los rehenes que retienen cuando se reúna el 20 de este con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.

El mandatario señaló que habrá todas las reuniones que sean necesarias para seguir en búsqueda del acuerdo humanitario que permita intercambiar los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por los rebeldes presos en cárceles colombianas.

"El comandante (Manuel) Marulanda dio la orden de entregar la fe de vida, no puedo dar más detalles. Estamos a la espera de que se venzan las dificultades", dijo en la sede del gobierno luego de la reunión.

Chávez indicó que espera que las pruebas de vida de los rehenes sean no sólo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, aunque no quiso dar más detalles al respecto.

"Es que se trata de selva, de kilómetros, de cientos de kilómetros y de combates, ahí hay combates reales, no es que en Colombia hay un cese al fuego, que ojalá haya pronto. Espero que las dificultades sean vencidas y se creen las condiciones. Yo aspiro que antes y así le mando a decir a Marulanda que ojalá antes de mi llegada a París pueda llevar la fe de vida", dijo a los periodistas.

Chávez recalcó que su tarea es abrir "una puerta muy grande y muy pesada" con miras a alcanzar el acuerdo humanitario. "Tengo fe en que la vamos a abrir", dijo y agregó que Marulanda "tiene en su agenda una reunión con Chávez, yo tengo en la mía reunión con Marulanda, faltaría dónde, cuándo y cómo pero este es un avance".

Agregó que luego de la reunión con el delegado de la FARC está más optimista que nunca en cuanto al acuerdo humanitario y anunció que mañana podría reunirse con su colega colombiano Álvaro Uribe en Santiago de Chile, en la cumbre Iberoamericana.

Por su lado, Márquez dijo que en la reunión se presentaron avances "importantísimos" sobre la gestión del acuerdo humanitario. "Estamos buscando eso, se lo hemos venido planteando al presidente Chávez que si se da la reunión con Marulanda en el Yarí estamos buscando la solución al cautiverio de los secuestrados", indicó.