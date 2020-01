Chávez suplica a Dios que le de vida

CARACAS, Venezuela. (AP) — El convaleciente presidente Hugo Chávez, que lucha contra el cáncer desde mediados del año pasado, clamó el jueves, 5 de abril, a Dios, al final de una misa, que le de vida para terminar su obra de gobierno."Dame vida aunque sea vida flameante, vida dolorosa, no me importa, dame tu corona Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces, que yo la llevo, pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo", dijo un conmovido Chávez al culminar una misa de acción de gracias por su salud que se hizo en su estado natal de Barinas.El mandatario, de 57 años, arribó cerca de la medianoche del miércoles a la ciudad suroccidental de Barinas, estado Barinas, tras culminar en la capital cubana un segundo ciclo de radioterapia."No ha sido fácil lo que me ha tocado", dijo Chávez en un discurso que ofreció al final de la homilía que transmitió la televisora estatal. El acongojado gobernante, que vestía un atuendo deportivo y exhibía en el cuello un rosario, admitió que estuvo a punto de romper en llanto, en medio del acto litúrgico, luego de recibir unas caricias de su padre y su madre, quienes lo acompañaron en la misa junto a otros familiares y allegados."No pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre. ¡Dios, hace cuantos años no sentía yo estas dos manos al mismo tiempo!", agregó. El gobernante viajó el 31 de marzo a Cuba para someterse a una segunda fase de radioterapia como parte del tratamiento que está siguiendo luego de que en febrero le detectaron un segundo tumor canceroso en la región pélvica. Entre el 24 y 28 de marzo a Chávez le aplicaron en La Habana un primer ciclo de cinco sesiones de radioterapia. Chávez fue intervenido el pasado 26 de febrero en La Habana para extirparle una lesión cancerosa de 2 centímetros que apareció en el mismo lugar donde hace casi 10 meses le operaron un tumor del tamaño de una pelota de béisbol.En junio del año pasado Chávez se sometió a dos intervenciones en Cuba para atenderse un absceso pélvico y un tumor canceroso. Entre julio y septiembre al mandatario le aplicaron cuatro fases de quimioterapia en La Habana y Caracas.Al finalizar el tratamiento, que le hizo perder el cabello y aumentar de peso, Chávez anunció en octubre que estaba curado y que ya no tenía células cancerosas en el cuerpo.Aunque ha declarado profusamente sobre su estado de salud, Chávez nunca ha precisado el tipo de cáncer que padece, donde fue localizado ni cuáles son los pronósticos médicos.