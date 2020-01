Chile podrá juzgar a Fujimori si no es extradita

3:22 p.m. - LIMA, Perú (DPA).- La ministra de Justicia del Perú, María Zavala, dijo hoy que Chile puede juzgar al ex presidente Alberto Fujimori si la Corte Suprema de Justicia de ese país rechaza la extradición del ex gobernante, acusado por violación a los derechos humanos y corrupción.

Zavala señaló que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que es posible que Chile juzgue a Fujimori, pero precisó que por el momento "se tiene que pensar sólo en la extradición".

El juez chileno Orlando Álvarez, en un fallo en primera instancia emitido en julio, rechazó la extradición del ex mandatario por considerar que los delitos que se le imputan no están contemplados en la legislación chilena o no hay pruebas que acreditan su participación.

El caso del ex presidente, con arresto domiciliario en Santiago, pasó a manos de la Segunda Sala de la Corte Suprema, que deberá emitir un veredicto definitivo.

En el caso de violación a los derechos humanos, Fujimori es acusado por la matanza de 15 personas, entre ellas un niño, en la zona limeña de Barrios Altos en 1991 y el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992. Ambas matanzas fueron ejecutadas por agentes de "Colina", grupo de Inteligencia del Ejército.

El proceso de extradición contra el ex mandatario peruano comenzó en enero de 2006, dos meses después de su llegada por sorpresa al país del sur.