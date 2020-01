Chinchilla: El narcotráfico debe ser asumido como una amenaza global

CIUDAD DE MÉXICO (DPA) -La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aseguró en entrevista con un medio de México que el tema del narcotráfico debe ser asumido por Naciones Unidas como una amenaza global, tal como sucedió con el terrorismo.



"En mi criterio, esto debería llevarse a nivel de Naciones Unidas. Esto es una lucha global. Así como en cierto momento el terrorismo se decretó una amenaza a la seguridad global, a pesar de que no todos los países habían sido afectados por el terrorismo", señaló la mandataria en una entrevista con el diario Excelsior publicada hoy.



Chinchilla dijo que el tema lo propuso en la última cumbre que sostuvieron los presidentes de Centroamérica y pidió hablar al respecto "con cada vez mayor claridad y determinación para invocar el capítulo séptimo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y solicitar que se declare al narcotráfico y al crimen organizado como una amenaza global".



La presidenta afirmó que países centroamericanos como Costa Rica son "víctimas de su propia geografía" al estar "entre los grandes mercados productores por el sur y los grandes mercados consumidores por el norte".



"Somos víctimas de una geopolítica perversa y estamos enganchados en ese convoy de corrupción, de crimen y de muerte y padecemos las mismas amenazas, pero en el caso de Costa Rica, además, tenemos la particularidad de que no tenemos Ejército", señaló.



"Y, aunque lo tuviéramos, yo no quisiera echar el Ejército a la calle, a llevar esta guerra a las calles de mi país, a generar un impacto en la calidad de vida de los habitantes y que esto se derrame por todos lados", agregó.