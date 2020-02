Condenan a periodista por injuria en Colombia

BOGOTÁ, Colombia (AP). -Un tribunal colombiano condenó a 18 meses de cárcel a un periodista por el delito de injuria en contra de una reconocida dirigente política del país, informó una organización no gubernamental que promueve la libertad de prensa y de opinión.



La Fundación para la Libertad de Prensa colombiana dijo en un comunicado que la condena recayó en el comunicador Luis Agustín González, de 52 años, director del diario Cundinamarca Democrática, un pequeño periódico provincial.



La sentencia, de segunda instancia, fue proferida el miércoles por el Tribunal Superior de Cundinamarca. El periodista también fue condenado a pagar una multa de unos 5 mil 400 dólares.



En 2008 González escribió un editorial en el que calificó a la política Leonor Serrano de Camargo de "politiquera y figurilla". Serrano es exalcaldesa del municipio de Fusagasugá y exgobernadora del departamento de Cundinamarca, en el centro del país.



En la columna, González hizo referencia "a que cuando Leonor fue alcaldesa de Fusagasugá, hacia el año de 1989, hubo unos asesinatos y desapariciones... pero en ningún momento del editorial se le está atribuyendo eso... La señora se sintió aludida" y demandó, explicó en entrevista telefónica con The Associated Press el abogado del periodista, Pedro Vaca.



Para el Tribunal Superior, con sus afirmaciones González "lesionó la integridad moral" de Serrano, quien ha sido varias veces congresista y en los años noventa gobernadora de Cundinamarca.



El periodista González aseguró este jueves que en 2009 le publicó a Serrano, a manera de conciliación y no de rectificación, un escrito en el diario en el que Serrano se defendía de sus comentarios editoriales, "pero la señora no aceptó la conciliación" y siguió adelante el proceso judicial. "Yo no rectifiqué porque yo no estaba diciendo mentiras", enfatizó el periodista.