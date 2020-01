Correa propone crear organismo de DD.HH. en la Unasur

QUITO, Ecuador. (EFE).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso hoy martes, 5 de junio, crear un organismo de Derechos Humanos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) si la Organización de Estados Americanos (OEA) no "se refunda".A juicio de Correa, la OEA ha dado la espalda a problemas "gravísimos e insultantes como (que exista) una colonia inglesa frente Argentina", como es las Islas Malvinas, que está en manos del Gobierno del Reino Unido desde 1833.Asimismo, resaltó en una rueda de prensa en la ciudad costera de Manta que una de "las contradicciones" de este organismo es "tolerar un bloqueo de cincuenta años a un país americano (en referencia a Cuba), lo que rompe todo el derecho interamericano". "Si (la OEA) no trata este tipo de problemas es mejor crear una cosa nuestra, mejor, a nivel nacional, a nivel de Unasur", señaló el mandatario. Por eso, opinó que la OEA se tiene que refundar para servir de manera "imparcial y equilibrada" a "todos" los países de América.Correa no acudió a la Cumbre de las Américas que se realizó en abril en Cartagena (Colombia), pero ayer decidió acudir a la que se celebró en Cochabamba (Bolivia) con la finalidad de "poner en su sitio la burocracia internacional", pues a su juicio hay ciertos organismos que no entienden que América "está viviendo un cambio de época" y que no aceptará situaciones del pasado, dijo recientemente.Correa ha acusado varias veces a la OEA de estar dominada por Estados Unidos y ha sido especialmente crítico con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización, pero cuyo estatus puede ser rebajado en Cochabamba.