Cristiano Ronaldo insiste en que Portugal no es favorita

7:19 p.m. - MAGALIESBURG, Sudáfrica. (EFE). -El capitán portugués, Cristiano Ronaldo, reconoció que la selección lusa no es favorita para ganar el Mundial, pero rechazó la posibilidad de que no tengan posibilidades al título.

"No somos favoritos, pero eso no quiere decir que los equipos menos favoritos no puedan ser campeonas mundiales. Creo que hay selecciones que tienen algo más que Portugal, eso no es ningún secreto", dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada hoy en la página oficial de la FIFA.

Sin embargo, el jugador del Real Madrid aseguró que Portugal va a presentar muchos problemas a sus rivales y darán lo mejor que tienen, y, de esta forma, "todo puede suceder", indicó.

Cristiano Ronaldo sólo tuvo palabras de admiración y reconocimiento al seleccionador portugués, Carlos Queiroz, al que conoce de cuando coincidieron en el Manchester United.