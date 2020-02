Critican a Santos por decir que Chávez garantiza estabilidad de Venezuela

CARACAS, Venezuela. (DPA).- La alianza opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) criticó este sábado, 28 de abril, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sugerir que la estabilidad de Venezuela depende de la permanencia en el poder del mandatario Hugo Chávez, quien está enfermo de cáncer.

La MUD emitió una declaración cuestionando los reiterados puntos de vista de Santos sobre el proceso político venezolano y su preocupación por la estabilidad de país.

Recordó que las aseveraciones de Santos aparecieron primero en el periódico El País de España y luego en la revista Time de Estados Unidos y en ambos señaló que "lo que más heriría a Colombia, a toda la región, sería una Venezuela inestable" y agregó que Chávez es un factor de estabilidad para la región.

"La estabilidad de Venezuela la garantiza la Constitución y la existencia de una alternativa democrática organizada, coherente, unida, con programa y candidato unitario", dijo la MUD, al recordar que tiene un abanderado presidencial que fue elegido por voto popular el 12 de febrero en unas primarias, Henrique Capriles Radonski.

SANTOS DEBE APOYAR ES EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

La MUD señaló que la actitud correcta que debe asumir Santos frente al proceso electoral venezolano es apoyar al sistema democrático, la independencia de los poderes y la realización de unos comicios libres y transparentes el 7 de octubre para en el nuevo presidente de Venezuela.

"La Unidad Democrática rechaza planteamientos como los formulados por el presidente Santos, que en definitiva arrojan serias dudas sobre la fortaleza y vigencia de la democracia en Venezuela. Además, le recordamos al pueblo colombiano y a su presidente que como demócratas convencidos nos opusimos a la política oficial adelantada por Chávez de apoyo a la guerrilla narcotraficante colombiana, pues estas fuerzas insurgentes en armas siempre han atentado contra la democracia colombiana, su gobierno y sus instituciones", recalcó.

Asimismo, señaló que los colombianos que viven en Venezuela son parte de la sociedad y saben que el actual gobierno "no asegura la estabilidad". "Tenemos una impunidad que excede al 90%, el narcotráfico ha penetrado instancias muy altas, como se desprende de las declaraciones del ex magistrado Aponte Aponte", dijo al referirse a unas explosivas denuncias sobre el poder judicial del ex integrante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fue destituido por sus supuestas vinculaciones con un acusado de tráfico de drogas.

La MUD dijo que con Capriles en la presidencia Venezuela será un país más estable "pues no girará todo alrededor de una persona", y también será un interlocutor internacional "más confiable, más serio y más sinceramente dispuesto a la cooperación".