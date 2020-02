Crucero niega haber abandonado a pescadores a la deriva

CALIFORNIA, Estados Unidos (AP). -Seis meses después de la muerte de dos pescadores panameños en el mar, una línea estadounidense de cruceros afirmó contar con nueva información que contradice la versión de que uno de sus barcos desatendió las señales de auxilio de una embarcación de pesca que estaba a la deriva.Princess Cruises dijo este jueves, 30 de agosto, en un comunicado que, tras una comparación de imágenes, ha concluido que la embarcación que aparece en un video no es la de los pescadores frente a Ecuador que se ve en una fotografía tomada por observadores de aves a bordo del Star Princess, frente a las costas de Panamá.Los observadores de aves avisaron a la tripulación del crucero que personas a bordo de la pequeña embarcación hacían señales y al parecer estaban en problemas, pero la nave jamás cambió de curso para ayudarlos.Princess Cruises, con sede en Santa Clarita, California, señaló que el capitán del crucero jamás se enteró de esa situación y que la tripulación en el puente no observó alguna señal de auxilio.El pescador rescatado, Adrián Vásquez, y las familias de los dos pescadores fallecidos, han demandado a la línea de cruceros.El video, tomado por alguien de otra embarcación pesquera que rescató a Vásquez, claramente muestra el nombre de "Fifty Cent" pintado con letras rojas de gran tamaño en la proa, mientras que esas palabras no aparecen en la embarcación cuya imagen fue fotografiada desde la cubierta del Star Princess.La línea de cruceros señaló que solicitó un análisis del video y la foto a Michael Snyder, experto retirado de fotografía y fotogrametría del Centro Espacial Johnson de la NASA, quien concluyó que se trataba de embarcaciones distintas.Jeff Gilligan, de Portland, Oregon, quien tomó fotos de una pequeña embarcación desde la cubierta del Star Princess, dijo que no comentaría si se trataba o no de la misma embarcación.