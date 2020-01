Decenas de muertos al caer avión de pasajeros en Pakistán

6:12 a.m. - ISLAMABAD, Pakistán (AP). -Un avión de pasajeros con 152 personas se estrelló el miércoles en medio de una lluvia en las colinas cercanas a la capital de Pakistán, en un percance que dejó al menos 50 muertos, informaron autoridades, entre versiones de que podría no haber sobrevivientes.

El ministro del Interior, Rehman Malik, dijo que cinco personas sobrevivieron al desplome de la aeronave y fueron llevadas por aire a un hospital de Islamabad.

Pero varios médicos informaron que no había indicios de sobrevivientes en los dos hospitales más grandes de la ciudad, mientras los socorristas en el lugar del desastre expresaron dudas sobre posibles sobrevivientes.

"Ahora estamos muy seguros de que no hay un solo sobreviviente", dijo Hanif Khattak, el director general de la Defensa Civil de Pakistán, en declaraciones a The Associated Press cerca de lugar de la caída del avión de la empresa local Airblue.

La televisión local mostró restos de metales retorcidos que pendían de árboles y que estaban dispersos entre numerosas ramas quebradas. En el lugar había llamas y humo, mientras un helicóptero volaba encima. El ejército informó el envío de fuerzas especiales para apoyar la operación.

"Solamente veo partes de cuerpos", relató Dawar Adnan, un socorrista de la organización asistencial Media Luna de Pakistán, en declaraciones telefónicas a The Associated Press desde el sitio del percance.

"Esta es una escena muy horrible. Hemos rastreado casi toda la zona, pero no hay posibilidades de otros sobrevivientes".

La operación de búsqueda fue obstruida por el piso lodoso y los restos humeantes, que las autoridades intentan apagar con un helicóptero, dijo Adnan.