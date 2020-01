Demanda de armador de barco panameño es desestimada por justicia francesa

BREST, Reino Unido (AFP) - La demanda del armador sueco de un barco de bandera panameña, el "RSV Endeavour", que pedía la expulsión de los marinos en huelga que bloquean el navío desde hace 50 días, fue desestimada por un tribunal de Brest (oeste de Francia), indicaron este martes, 17 de julio, fuentes concordantes.



El tribunal consideró que la huelga de los siete marinos (un hondureño y seis guatemaltecos) no produjo "daños inmediatos ni disturbios ilícitos", indicó a la AFP Luc Pieto, el abogado de los marinos latinoamericanos.



El "RSV Endeavour", un antiguo barco de la Royal Navy transformado en buscador de pecios con bandera panameña, pertenece a la firma singapurense Hällstrom Holdings, dirigida por el sueco Sverter Hällstrom.



El barco estaba retenido en el puerto de Brest a raíz de un conflicto social iniciado a fines de mayo.La decisión tomada el lunes por el tribunal "es una gran victoria", estimó Jean-Paul Hellequin, del sindicato CGT de marinos de Brest, y demuestra "que los marinos extranjeros tienen derechos, incluso cuando navegan bajo bandera panameña".



"Panamá, país en el que está inscripta 24% de la flota mundial, firma los textos internacionales, pero no los aplica para preservar los intereses de los armadores", alegó Pieto durante la audiencia realizada el 9 de julio en el tribunal.



Los marinos del barco negociaban el martes con el armador un acuerdo para poner fin al conflicto. Despedidos, y dado que no desean seguir trabajando con ese armador, los marinos podrían "partir ya esta tarde hacia" el aeropuerto de París-Orly, indicó Jean-Paul Hellequin, afirmando que el sindicato verificará que hayan recibido los "billetes de avión y sus indemnizaciones de despido".