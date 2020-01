Desmantelada red mundial de pedofilia

8:08 a.m. - LONDRES, Inglaterra (AP). -La policía desmanteló una red mundial de pedofilia que operaba por internet, deteniendo a más de 700 personas y rescatando a 31 menores, informaron hoy lunes las autoridades británicas.

Unos 200 sospechosos vivían en el Reino Unido, dijo el Centro contra la Explotación Infantil por Internet. La red actuaba en un sitio de charlas cibernéticas denominado "Kids the Light of Our Lives" (Los niños son la luz de nuestras vidas) que ofrecía imágenes de menores siendo sexualmente torturados.

La investigación se llevó a cabo con la asistencia de agencias policiales de 35 países, y duró 10 meses.

El dueño del sitio de internet, Timothy David Martyn Cox, de 27 años y residente de Buxhall y quien usaba el apodo cibernético "Hijo de Dios", se declaró culpable de nueve cargos de posesión y distribución de imágenes indecentes, dijeron las autoridades.

Al ser arrestado en septiembre, ayudó a las autoridades a infiltrar el sitio de internet y recaudar datos sobre los otros miembros.