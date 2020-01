Desmantelada red mundial de pedofilia

10:48 a.m. - LONDRES, Inglaterra (AP).- Las agencias policiales de 35 países cooperaron para desmantelar una red mundial de pedofilia que operaba por internet, deteniendo a más de 700 personas y rescatando a 31 menores, informaron el lunes las autoridades británicas.

Unos 200 sospechosos vivían en el Reino Unido, dijo el Centro contra la Explotación Infantil por Internet, una dependencia gubernamental. La red actuaba en un sitio de charlas cibernéticas denominado Kids the Light of Our Lives' (Los niños son la luz de nuestras vidas) que ofrecía imágenes de menores siendo sexualmente torturados.

Algunos de los niños tenían apenas unos meses de edad. Más de 15 de los menores explotados sexualmente residían en el Reino Unido, informó el centro, sin dar más detalles.

Las autoridades dijeron que utilizaron tácticas de investigación empleadas habitualmente para detectar a presuntos terroristas y narcotraficantes, a fin de infiltrarse hasta la dirección de la red.