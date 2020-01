EU confirma la muerte de Abu Yahya al-Libi, número dos de Al Qaeda

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- Estados Unidos (EU) confirmó hoy la muerte de Abu Yahya al-Libi, considerado el número dos del grupo terrorista Al Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden, en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán.



El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, explicó en su rueda de prensa diaria que, según la información de la inteligencia estadounidense, Al-Libi "está muerto", pero rehúso entrar en detalles sobre las circunstancias en las que falleció.



Carney sostuvo que Al-Libi era "el número dos de Al Qaeda".



Según indicó poco antes a varios medios estadounidenses un alto funcionario que pidió el anonimato, Al-Libi fue asesinado el lunes durante un ataque contra una vivienda en la zona de Mir Allí, en la zona tribal de Waziristán del Norte, (noroeste de Pakistán) en el que murieron 15 militantes de la red terrorista y tres resultaron heridos.



El Pentágono rehusó hacer comentarios sobre la muerte de Al-Libi.



"No hablamos sobre operaciones específicas de contraterrorismo, así que no voy a poder confirmar esos informes de prensa", señaló el portavoz del Pentágono, el capitán John Kirby.



Su muerte es el mayor golpe contra Al Qaeda desde que un equipo de las fuerzas especiales estadounidenses matara a Osama bin Laden en un operación llevada a cabo en Pakistán en mayo del pasado año.



ANTECEDENTES



En septiembre de 2011 el Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones económicas contra a Al-Libi, ciudadano libio y considerado "líder y comandante" de Al Qaeda.



Como resultado de las sanciones los ciudadanos y las entidades de EU tienen prohibida toda transacción con los sancionados cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados.



El Departamento del Tesoro acusó a Al-Libi, ciudadano libio, de tener responsabilidad en la supervisión de otros miembros de alto rango de Al Qaeda, y ser el "jefe de propaganda" de la red.



Al-Libi escapó en 2005 de la cárcel custodiada por EU de Bagram, en Afganistán, donde estaba detenido tras ser capturado en 2002, según recuerda el New York Times, que recuerda además que ya fue dado por muerto falsamente en diciembre de 2009, tras otro ataque con aviones no tripulados al sur de Waziristán.



Waziristán del Norte es una de las siete áreas que conforman el conflictivo cinturón tribal de Pakistán, fronterizo con Afganistán y donde operan diversas facciones talibanes y grupos yihadistas a ambos lados de la frontera.



Los ataques de aviones no tripulados, conocidos como "drones", son muy habituales en esa parte del país asiático y ayer una acción similar provocó la muerte de al menos cinco personas en la vecina Waziristán del Sur.



Según sus defensores, este tipo de ataques sirven para golpear con gran precisión objetivos insurgentes, pero algunos activistas y sectores políticos en Pakistán los critican porque provocan la muerte de civiles y violan la soberanía nacional.



El presidente de EU, Barack Obama, aumentó notablemente la frecuencia de estos ataques tras asumir el poder en 2009 como parte de su estrategia para encontrar una salida a la guerra afgana, en la que Pakistán es un actor esencial.