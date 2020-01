Estampida en un bar de Sudáfrica deja 10 muertos

10:49 a.m. - JOHANNESBURGO, Sudáfrica. (AP). -Diez personas murieron en una estampida en un bar de Sudáfrica durante las primeras horas de 2011, dijo hoy, sábado, la Policía.

Las autoridades no podían confirmar la causa de la estampida, le dijo la vocera Adele Myburgh a The Associated Press. El incidente ocurrió en un bar del poblado de Ipelegeng, en la provincia rural del Noroeste.

Funcionarios de seguridad regionales sospechan que algunos de los muertos eran menores de 18 años, la edad a partir la cual se puede consumir alcohol legalmente, y exhortaron a la Policía a investigar las medidas de seguridad tomadas por el propietario del local.

El incidente fue el peor desastre durante la celebración del Año Nuevo en la historia de la provincia, según el funcionario Desbo Mohono.