Evo Morales ordena a militares usar arenga socialista

9:32 a.m. - LA PAZ, Bolivia (AP) -El presidente Evo Morales dijo que no dará marcha atrás en su decisión de cambiar el lema de las fuerzas armadas de Bolivia por el de: Patria o muerte, venceremos, que el líder cubano Fidel Castro popularizó con la revolución cubana.

"En vano están intentando cambiar esa decisión, se va a aplicar", dijo en rueda de prensa el viernes y agregó: No va haber ningún referendo, se ha debatido con los mandos militares y (ellos) contentos y orgullosos aceptaron este término así como el reconocimiento como bandera de guerra a la wipala.

El asunto desató acalorado debate entre políticos y militares retirados desde que el comandante del ejército general Antonio Cueto anunció el martes que esa arenga de corte socialista será aumentada al actual lema de: subordinación y constancia, Viva Bolivia hacia el mar.

"No puedo entender que algunos ex comandantes no acepten el patria o muerte y cuestionen. No es posible que algunos ex comandantes no quieran cambiar y reconocer ese sentimiento que está en el pueblo, está en el himno nacional que es antiimperialista", dijo.