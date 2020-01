Ex presidente de Corea del Sur se suicida

9:05 a.m. - SEÚL, Corea del Sur. (AP). -El ex presidente surcoreano Roh Moo-hyun un reformista de izquierdas deshonrado por un escándalo de corrupción que mancilló su reputación saltó por un acantilado mientras hacía senderismo cerca de su casa rural en el sur del país, dijo su abogado.

Roh, de 62 años, hacía senderismo en la villa de Bongha cuando se lanzó por el precipicio aproximadamente a las 6:40 horas del sábado (23:40 GMT del viernes), informó el abogado Moon Jae-in a los reporteros en la ciudad de Busan.

En una nota suicida dejada a su familia, Roh dijo que "la vida era difícil'' y se disculpó por "hacer sufrir a demasiada gente'', según la televisión.

Roh fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto debido a las contusiones craneales a las 00:30 GMT, señaló el Hospital Busan de la Universidad Nacional.

El suicidio el primero de un líder sudcoreano moderno conmocionó al país.

Los sudcoreanos se congregaron ante los aparatos de televisión en la principal estación de trenes de Seúl y en otros lugares para seguir la noticia.

"Quedé absolutamente anonadado'', dijo Chun Soon-im, residente de Seúl de 63 años.

"Se dice 'odiar el pecado, pero no al pecador' y así es como me siento. La investigación debe continuar y debemos obtener la verdad, pero no puedo evitar sentir pesar por el hombre y por quienes deja'', agregó.